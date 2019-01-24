Suriye'nin başkenti Şam'da Rusya Büyükelçiği yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

Suriye'nin SANA haber ajansından yapılan açıklamada, patlamanın Rusya Büyükelçiliği'ne çok yakın el-Adavi bölgesinde meydana geldiği ve bomba yüklü bir aracın patlatıldığı belirtilirken, ölü ya da yaralı olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.

Üç gün önce Şam'daki Rus büyükelçiliğinin çevresindeki bariyerler kaldırılmıştı.