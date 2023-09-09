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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Samsun'da 2 kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdi

        Samsun'da 2 kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdi

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sahte içkiden bir gün arayla 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 17:18 Güncelleme: 09.09.2023 - 17:18
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        Sahte içkiye 2 kurban!
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        Vezirköprü ilçesinde alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir gün arayla Hüseyin T. ( 52) ve Ayhan E. (55) 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahaleleri burada yapılan Hüseyin T. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ayhan E. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

        Hüseyin T. dün akşam tedavi gördüğü hastanede vefat ederken, Ayhan E. ise bugün hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamı yitirdi.

        Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda otopsisi yapılan Hüseyin T, Vezirköprü ilçesi Yeni Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

        OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitiren Ayhan Enin ise otopsi işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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