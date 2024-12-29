Samsun'da kontrol edilen bir yolcu otobüsünde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Otobüste taşınan bir bisikletin orijinal yapısının değiştiğini fark eden polis, durumdan şüphelendi. Spiral kullanılarak gövdesi kesilen bisikletin içinde zulalanmış uyuşturucu bulundu. Uyuşturucu sevkiyatını bu yöntemle yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı.

Akıllara durgunluk veren olay, Samsun'un Terme ilçesinin Fenk Mahallesi'nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı yol kontrolünde bir yolcu otobüsünü durdurdu.