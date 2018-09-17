Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3 arttı.



SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 3,5 ARTTI



Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2,2 arttı.



Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de bir önceki aya göre yüzde 3,5 arttı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,5 yükseldi.



BEKLENTİLER

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuzda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,7 artacağını öngörmüştü.



Ekonomistler, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2,8, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de aylık bazda 0,9 artacağını tahmin etmişti.

Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 1,5 ile yüzde 4,7 aralığında yer alıyordu.



ARINDIRILMIŞ SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİNDE ARTIŞ



Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 121,2 değerine çıktı.

Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artış gösterdi. Bu dönemde 121,2 olarak hesaplanan endeks, geçen yılın temmuz ayında 112,4 seviyesinde bulunuyordu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,9 azalırken, imalat sanayi sektörü yüzde 3,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,2 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, söz konusu ayda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 10,8 ile yüksek teknoloji sektöründe gerçekleşti.





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