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Şanlıurfa'da 7 intihar eylemcisi yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa merkezli 7 ildeki operasyonlarda intihar saldırısı yapabileceği değerlendirilen 7 terör zanlısı yakalandı

Son dakika: Şanlıurfa'da 7 intihar eylemcisi yakalandı
AA

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olan ve çeşitli illerde intihar saldırısı şeklinde eylemlerde bulunabilecek kişilerin yakalanması için Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, Şanlıurfa merkezli Diyarbakır, Mardin, Afyonkarahisar, Ankara, Bursa ve Adana'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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