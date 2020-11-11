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Şanlıurfa'da Irak uyrukluları taşıyan yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

Şanlıurfa'da Irak uyrukluları taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 29 kişi yaralandı. Yolcuların Irak'ın Süleymaniye kentinden Samsun'a turistik amaçlı gittikleri öğrenildi

SON DAKİKA! Şanlıurfa'da Irak uyrukluları taşıyan yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var - haberler
AA

Alınan bilgiye göre, Mardin'den Şanlıurfa yönüne hareket halindeki, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Irak plakalı yolcu otobüsü, kırsal Terzi Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Irak uyruklu 29 kişi, 112 Acil Servis ve UMKE ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken trafik kontrollü olarak sağlandı. AA'nın haberine göre; otobüsteki yolcuların, Irak'ın Süleymaniye kentinden Samsun'a turistik amaçlı gittikleri öğrenildi.

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