İHA

2017 yılında kentin Viranşehir ilçesinde Savcılar Sitesi'ne yönelik bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ile bekçi İbrahim Kete kişi şehit düşerken 79 kişi ise yaralandı.

İHA'nın haberine göre saldırıyla ilgili yapılan soruşturma sonunda faillerin PKK terör örgütü üyesi M.F. ve A.U. olduğu belirlendi. Şanlıurfa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianame kabul edildi.

Saldırıyla ilgili hazırlanan iddianamede firari sanıklar hakkında devletin bütünlüğünü bozma, kasten adam öldürme ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarından 82’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede teröristlerin Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bir aracın önünü kesip gasp ettikleri, sürücünün ise elleri ile ayaklarını bağlayıp bir yere bıraktıkları belirtildi. İplerinden kurtarılan sürücünün jandarmaya giderek teröristlerin eşkalini verdiği ifade edildi.

Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki TNT tipi patlayıcı ile uzaktan kumanda sistemi kullanılarak gerçekleştirilen saldırının etkisiyle 500 metrelik alanda hasar meydana geldiği dile getirildi. Bir çok detayın yer aldığı iddianamede A.U. isimli teröristin 4 ayrı saldırının faili olduğu belirlendi. Ayrıca 2017 yılında Mardin’de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristten birinin üzerinde çıkan notta A.U. isimli teröristin düzenlediği saldırılarla ilgili bilgiler yer aldığı aktarıldı.

Teröristin ayrıca 2016 yılında Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesinde polis aracına düzenlenen ve 3 polisin yaralandığı bombalı saldırı ile aynı yıl Viranşehir İlçesindeki Karakuzu Jandarma Karakolu komutanlığına bağlı askeri personelin gerçekleştirdiği yol kontrolünde Uzman Çavuş Erdi Demirel’in şehit düştüğü saldırı ve Viranşehir - Diyarbakır yolunda meydana gelen ve kimsenin yaralanmadığı patlamanın da failleri arasında yer aldığı belirtildi.