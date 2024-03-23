Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde dere kenarından oynayan 4 çocuk akıntıya kapılırken, onları kurtarmaya çalışan bir kadın da suya düştü. Çocuklardan biri kendi imkanlarıyla, 3 kişi ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı, 11 yaşındaki bir çocuk ise gözden kayboldu. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Durmuş kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, bölgede inek otlatan Emine K., Şemse D., Yasemin Ç. ve 11 yaşındaki Davut K., şiddetli bir şekilde akan Cırcıp Deresi'nin kenarında oynarken suya düşüp akıntıya kapıldı. Bir süre sürüklenen çocuklardan biri kendi imkanlarıyla kurtulurken diğer 3 çocuk ise sığ bir yerde durmayı başardı. Vatandaşlar mahsur kalan çocukları kurtarmak için bölgeye gitti. Traktöre bağladıkları ipi beline bağlayan 2 kişi, çocuklara ulaşmaya çalıştı. REKLAM