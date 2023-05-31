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Şans Topu sonuçları açıklandı! 31 Mayıs 2023 Şans Topu sonucu sorgulama ekranı!

Sisal Şans tarafından her Çarşamba ve Pazar günleri çekilen Şans Topu oyununda haftanın ilk çekilişi için bugün gerçekleştirildi. Şansını deneyen binlerce vatandaş, kazandıran şanslı numaralar ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte, 31 Mayıs 2023 Şans Topu çekilişine dair tüm bilgiler...

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  • Son dakika: Şans Topu sonuçları açıklandı! 31 Mayıs 2023 Şans Topu sonucu sorgulama ekranı! Şans Topu numaraları

    31 Mayıs Şans Topu çekilişi için geri sayım sona erdi. Zengin olma hayaliyle bir kez daha şansını deneyen vatandaşlarımız için; Şans Topu sonuçlarını bir araya getirdik. İşte, haftanın ilk çekilişinin sonuçlarına dair ayrıntılar...
  • Son dakika: Şans Topu sonuçları açıklandı! 31 Mayıs 2023 Şans Topu sonucu sorgulama ekranı! Şans Topu numaraları

    31 MAYIS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    3 - 14 - 28 - 31 - 32 + 11
  • Son dakika: Şans Topu sonuçları açıklandı! 31 Mayıs 2023 Şans Topu sonucu sorgulama ekranı! Şans Topu numaraları

    ŞANS TOPU BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR 31 MAYIS 2023?

    Şans Topu'nda günün büyük ikramiyesi 1.960.297,29 lira olarak açıklandı.
  • Son dakika: Şans Topu sonuçları açıklandı! 31 Mayıs 2023 Şans Topu sonucu sorgulama ekranı! Şans Topu numaraları

    ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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