31 Mayıs Şans Topu çekilişi için geri sayım sona erdi. Zengin olma hayaliyle bir kez daha şansını deneyen vatandaşlarımız için; Şans Topu sonuçlarını bir araya getirdik. İşte, haftanın ilk çekilişinin sonuçlarına dair ayrıntılar...