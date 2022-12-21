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21 Aralık 2022 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

Şans Topu sonuçları için geri sayım başladı sona erdi. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi bugün açıklandı. Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar ile ilgili detayları haberimizde bir araya getirdik. İşte, 21 Aralık Çarşamba günü Şans Topu sonuçları sorgulama

Son dakika: Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! 21 Aralık 2022 Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama sayfası! Tıkla, öğren

Şans Topu çekiliş sonuçları şansını deneyen vatandaşlarımızın gündeminde yer alıyor. 5+1 bilen yarışmacıların büyük ikramiyeyi kazanmaya hak kazanacağı şans oyunu için geri sayım sona devam ediyor. İşte 21 Aralık 2022 Çarşamba bugün Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında tüm merak edilen detaylar...

21 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI: 3 - 4 - 23 - 25 - 31 + 11

ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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