Beykoz sahilinde balıkçıların misinasına takılan martıyı kurtarmak için amansız bir mücadele veren balıkçılar, dakikalar sonunda yavru martıyı kıyada özgürlüğüne kavuşturdu.

Yurt genelinde sokak hayvanlarına yönelik şiddetin basına yansıdığı günlerde İstanbul Beykoz sahilinde tam bir insanlık dersi yaşandı. Habertürk WhatsApp İhbar Hattı'na kurtarma operasyonunun görüntüleri paylaşıldı. Dün akşam saatlerinde Beykoz sahiline balık tutmak için gelen vatandaşlardan birinin attığı oltanın misinasına, balık avlamak için denizin üzerinde uçan yavru bir martı takıldı.

DENİZE ATLADI

Dakikalarca kurtulma mücadelesi veren martının durumunu gören iyi kalpli bir balıkçı, martıyı kurtarmak için düşünmeden denize atladı. Ancak martının ürkmesi üzerine denize atlayan vatandaş martıyı kurtaramadı. Bunun üzerine sahildeki balıkçılar biraraya gelip, martıyı kıyıya çekip kıyıda kurtarmaya karar verdi.

KIYIDA KURTARDI

Misinanın ucunda çırpınan martı dikkatlice kıyıya çekildi. Balıkçılardan biri martının sert gaga darbelerini göze alarak martının yanına gitti ve misinaya dolanan martıyı kurtardı. Yaşanan olay HABERTURK.COM takipçileri tarafından kameraya kaydedildi. Martı ise bitkin de olsa özgürlüğü yeniden kanat açtı.

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