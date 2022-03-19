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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Sarıyer'de yol verme kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü
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Sarıyer'de yol verme kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü

Sarıyer'de yol verme kavgası, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kargo kuryesi ekmek bıçağıyla diğer sürücünün sırtına vurdu, tehditler savurdu.

Son dakika: Sarıyer'de yol verme kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü
Yol verme kavgasında bıçak çıktı!
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DHA

Sarıyer'de yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan kargo kuryesi elindeki ekmek bıçağı ile diğer sürücünün sırtına vurdu. Daha sonra elindeki bıçağı sallayarak tehditler savurdu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, geçen perşembe saat 14.00 sıralarında Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Dağıtıma çıkan kargo kuryesi ile başka bir sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyerek, kavgaya dönüştü.

Aracından inen kargo kuryesi, elindeki ekmek bıçağını sallayarak tehditler savurdu. Arkadaşı ile kavga eden sürücünün sırtına bıçakla vuran kurye, 'Gidin buradan, bak bıçaklarım' diyerek tehditler savurdu. Bir süre kavga eden taraflar daha sonra ayrılarak olay yerinden uzaklaştı.

O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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