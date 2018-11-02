Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun avukatı Rezan Epözdemir, aralarında ünlü şarkıcısının şoförünün de bulunduğu 3 kişinin tanık olarak dinlenilmesini talep etti. Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, savcılık ikisi kadın 3 kişiyi tanık olarak dinliyor.

SILA'NIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA: SILA'NIN DEĞİŞİK YERLERİNDE EKİMOZLAR VAR

Ahmet Kural tarafından darp edildiğini iddia eden Sıla, dün savcılığa gidip 'şiddet gördüm' diyerek ifade vermişti. Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir bugün soruşturmanın detaylarını paylaştı:

"Bir kısım tanıklar beyanda bulunmak istedi. Birisi beyanda bulunacak. Soruşturmanın gizliliğiyle ilgili... Bu tanıkları olaya ilişkin bilgiye haiz olan tanıklar olacak. Bunlar bir şekilde sabah bir kısmı magazin programlarında da yer aldı. Menajerine de mailler atılmış. Başsavcılık makamı uygun gördü, tanıklar dinlenecek. soruşturmanın bir an önce nihayete ermesini bekliyoruz biz. Varsa kanun arama özgürlüğümüzü kullanacağız. Yoksa da saygı duyacağız.

Sıla’nın psikolojik durumu merak ediliyor. Biraz önce yanındaydım. Tabi çok zor, kabul edilebilir değil. Bir kadının sanatçının saldırıya maruz kalması kabul edilemez.

Benzer travmaları gördük. Sıla'nın da yaşadıkları kolay değil. 45 dakika süren ağır şiddet var. Bizi aradığında da olayın şokunu yeni atlatmıştı. Ertesi gün doktora götürdük. Koruma talebimizi de başvurmuş olduk.

Vücudunun değişik yerlerinde ekimozlar var. Kamuoyunda şöyle bir algı var. Dosyada başka fotoğraflar da var. Hastanedeki sağlık raporuna göre, kafasından kulaklarına kadar çok ciddi ekimozlar var. Tedavi süreçleri de devam ediyor.

Göz kapaklarının sağı ve solu sararmıştı. Fakat morali iyi. STK'ların, bütün kadınların, toplumun değişik kesimlerinin ve bir çok önemli ismin desteği var.

Şu merkezli değerlendirme yaptık. Bu ülkede fiziksel şiddete maruz kalan, ekonomik gücü olmadığı için, korkutulduğu için, hukuki yollara başvuramayan binlerce kadın var. Sıla gibi toplumda kanaat önderi olan bir kadının, bununla ilgili hak arama özgürlüğünü kullanması aslında şiddet gören kadınların tamamının bir haykırışı.

Kamuoyunda şeyi de duyuyorum, 'Keşke böyle bir adım atmasaydı' bir kadının, böyle bir saldırıyı kabul etmesi mümkün değil.

Efendim 'kolundan tuttum, çektim vesaire... Avrupa'da dünyada en fazla dinlenen istatistiksel verilere göre Tarkan ve Sıla. Sıla, tanınan kıymetli bir sanatçı. Sıla, hiç olmamış şiddet olayını varmış gibi gösterip buradan nemalanacak mı? Sıla'nın buna ihtiyacı yok. Konserlerine binlerce kişi geliyor. Toplumun teveccühüne mazhar olan bir sanatçı. Ne yaptı yani, kendini duvardan duvara mı vurdu? PR, prim mi elde etmeye çalıştı?

Eylemin nasıl olduğu bellidir, sağlık raporu bellidir. Basına yansıyanlar dışında çok kapsamlı fotoğraflar var. Hastane raporu da ortadadır. Tanıklar dinlenmiş olacak. Pazartesi günü itibariyle şüphelinin ifadesine başvurulacak. Başsavcı da olumlu olumsuz bir irade ortaya koyacaktır."

EKİMOZ NEDİR? TÜRLERİ NELERDİR?

Ekimoz, herhangi bir travma nedeniyle ortaya çıkan, cilt altındaki kılcal damarların hasar almasıyla kanın cilt altına sızması anlamına gelmektedir. Sızan kan vücut tarafından metabolize edilir. Ekimoz, sırasıyla kırmızı, mavi, mor, lacivert, kahverengi, yeşil ve sarı renkleri aldıktan sonra solar ve etkisini yitirir.

Travmayı meydana getiren aletin şekline uygun ekimoz oluştuğu zaman şekilli ekimoz, herhangi bir şekilde oluşmaz ise şekilsiz ekimoz adı verilir.

Ekimozlar derinin gergin olduğu, yumuşak dokunun az bulunduğu bölgelerde travma uygulandığı zaman ekimoz bu bölgede değil yakındaki daha gevşek bölgede oluşacaktır. Bunlara göçmen ekimoz adı verilir. Buna en iyi örnek kafada alın hizasında bir travma sonucu oluşan ekimozun burada değil, gözaltı bölgesinde gözlük şeklinde oluşmasıdır. Travmanın olduğu yerde oluşan ekimozlar, sabit ekimoz ismini alırlar.

Ekimozlar travmanın belirlenmesindeki en önemli bulgu olduğu için adli olay araştırmalarında mutlaka ekimozun yeri, boyutları, rengi ve diğer özellikleri tanımlanmalıdır. Bunlar yapılırken çocuk ve yaşlılarda, genç ve orta yaşlılara göre çok daha çabuk ekimozun oluşabileceği gözden uzak tutulmamalıdır.

Yaraların sınıflaması kendisini meydana getiren aletlere göre de yapılmaktadır.

1- Kesici alet yaraları,

2- Kesici-delici alet yaraları,

3- Kesici-ezici alet yaraları,

4- Ezici alet yaraları,

5- Delici alet yaraları bulunur.

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