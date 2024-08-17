Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar açıklandı. Noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde heyecan bugün de devam etti. Şans oyunuseverler için Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına ilişkin bilgileri haberimizde derledik. İşte, 17 Ağustos 2024 Sayısal Loto sonuçları...

4 MART 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI:

3 - 19 - 32 - 66 - 71 - 81

JOKER 74 + SÜPERSTAR 9

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

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Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.