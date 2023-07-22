Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 22 Temmuz 2023 Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı: tıkla, öğren! Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere Sisal Şans tarafından haftada üç kez çekilen Çılgın Sayısal Loto'da günün kazandıran numaraları belli oldu. Türkiye'nin dört bir yanında zenginlik umuduyla şansını deneyen binlerce vatandaşımız için 22 Temmuz 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını bir araya getirdik!

Habertürk Giriş: 22.07.2023 - 22:41 Güncelleme: 22.07.2023 - 22:41 facebook

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