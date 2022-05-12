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Seçim güvenliği komisyonunun yol haritası netleşti

CHP, İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Partisi ve Saadet Partisi'nin kurmaylarından oluşan seçim güvenliği komisyonu bir kez daha toplandı. Yol haritasının netleştirildiği toplantıda seçim güvenliği için yapılacak çalışmalar 4 ana başlıkta toplandı

Son dakika: Seçim güvenliği komisyonunun yol haritası netleşti - Güncel haberler
Seçim güvenliği komisyonunun yol haritası netleşti
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde yapılan ve yaklaşık 2.5 saat süren toplantıda bundan sonraki sürecin yol haritası netleştirildi.

Buna göre çalışmalar 4 ana başlıkta gerçekleşecek. Bu dört ana başlık şöyle: Seçim takvimi açıklanana kadar yapılacak çalışmalar, seçim takvimi açıklandıktan sonra seçime kadar yapılacak çalışmalar, seçim günü yapılacak çalışmalar ve seçim sonrası yapılacak çalışmalar.

Bu 4 ana başlığın altında ara başlıklar da bulunuyor.

Seçim öncesi yapılacak çalışmalar kapsamında, seçmen kütüklerinin oluşumu, seçim kurullarının yapısı, kurul üyeleri, parti temsilcileri, sandık kurullarının başkanları, avukatların belirlenmesi ve sandık görevlilerinin eğitimi gibi ara başlıklar var.

Seçim günü yapılacak çalışmalarda ise ıslak imzalı tutanaklar, sandık sonuç tutanakları ve oy pusulalarının güvenliği gibi ara başlıklar bulunuyor.

Seçim sonrasında yapılacak çalışmalar ise daha çok yapılacak itirazları kapsıyor. 6'lı seçim güvenliği komisyonu bundan sonraki toplantılarda, ana ve ara başlıkların içini dolduracak.

Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Demokrat Parti adına Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı İlay Aksoy, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat ve Saadet Partisi Mahalli İdareler Başkanı Hasan Bitmez katıldı.

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