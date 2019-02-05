Sedat Peker hakkında Ataşehir'de gerçekleşen bir açılış esnasında yaptığı konuşmalar nedeniyle soruşturma başlatıldı. Suçlama ise "Suç İşlemeye Tahrik" ile "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme"Sedat Peker hakkında Ataşehir'de gerçekleşen bir açılış esnasında yaptığı konuşmalar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

SİLAHLANMA ÇAĞRISI...

Habertürk'ten Arzu kaya'nın haberine göre, Peker'in 3 Şubat 2019 günü yaptığı konuşmasında halka silahlanma çağrısı yaptığına dair bilgi alınması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuşma kaydı incelendi.

BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Başsavcılık "Suç İşlemeye Tahrik" ile "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" suçlarından soruşturma başlattı.