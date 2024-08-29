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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı! 1 kişi öldü, 2'si ağır 38 yaralı! İşte son durum | Son dakika haberleri

        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 38 yaralı

        İstanbul Sefaköy'de seyir halindeki iki metrobüs çarpıştı. Kazada 1 yolcu yaşamını yitirdi, 2'si ağır 38 yolcu ise yaralandı. İstanbul Valiliği de kazaya ilişkin açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29.08.2024 - 08:55 Güncelleme: 29.08.2024 - 10:43
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        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 38 yaralı
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        İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün başka bir metrobüse çarpması sonucu 1 yolcu hayatını kaybetti, 2'si ağır 38 kişi yaralandı.

        Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.

        1 ÖLÜ, 2'Sİ AĞIR 38 YARALI

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, metrobüsün altında kalan iki kişiyi çıkardı. Kazada 1 yolcu yaşamını yitirdi, 2'si ağır 38 yolcu yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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        Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü.

        Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

        YOLCULAR YÜRÜYEREK DURAKLARA ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

        Bu arada kazada yara almadan kurtulan yolcular, metrobüs yolunda yürüyerek duraklara ulaşmaya çalışıyor.

        Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamazken, uzun araç kuyruğu ve yolcu yoğunluğu oluştu.

        VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

        "29.08.2024 Perşembe günü saat 08.48’de Küçükçekmece Sefaköy Evlendirme dairesi bölgesinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır 38 kişi de yaralanmıştır. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilmiş olup, yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma açılmıştır. Ölen vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

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