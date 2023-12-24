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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı - Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 16:43 Güncelleme: 24.12.2023 - 17:19
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        Şehit askerler için taziye mesajı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

        Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman çavuşlar Abdulkadir İyem ve Ahmet Arslan ile piyade sözleşmeli erler Semih Yılmaz, Cebrail Dündar, Kemal Aslan ve Enis Budak'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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