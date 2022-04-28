Şehit eşinin tek isteği! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberine göre Adana'da Funda Akbulut, 5 yıl görüştüğü Uzman Onbaşı Fatih Akbulut ile 27 Ağustos 2019 yılında evlendi. Akbulut evlendikten sonra Barış Pınarı Harekat Bölgesi olan Rasulayn’a görevlendirildi. Funda Akbulut evlendikten sonra çok sevdiği eşini sadece iki kez görebildi.

EVLENDİKTEN 4 AY SONRA ŞEHİT OLDU

İHA'da yer alan habere göre evliliklerinin 4. ayında 8 Ocak 2020 yılında yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu Fatih Akbulut şehit oldu. Haberi alan eşi onu doğum gününe beklerken Türk Bayrağına sarılı tabutunu karşılamak zorunda kaldı.

EVİNİN ODASINI ONDAN KALANLARA AYIRDI

Funda Akbulut şehit eşini Mardin’in Midyat ilçesinde toprağa verdi. Eşi şehit olduktan sonra onun hiçbir eşyasını atmayan Akbulut evinin bir odasını müze haline getirdi. Akbulut, eşi bombalı saldırıda öldüğünde parmağında olan ve saldırı sonucu zarar gören evlilik yüzüğünü özel odada sergiliyor.

BELEDİYEYE BAŞVURUDA BULUNDU

Ayrıca bunun haricinde şehidin diş macunu, fırçası, kıyafetleri, evlilik cüzdanı, şehit olduğunda üzerindeki kıyafetlerini özel odada muhafaza ediyor, hasret gideriyor. Şehit eşinin hatıralarıyla hayatta kalan Akbulut, en büyük istediği ise eşinin isminin ölümsüzleştirilmesi.

Bunun için Akbulut bundan 1 yıl önce Sarıçam Belediyesi'ne başvurarak eşinin isminin evinin sokağı olan Osmangazi Mahallesi 2057 sokağa verilmesini talep eden dilekçe verdi.

"İKİ KEZ GİTTİM SONUÇ ÇIKMADI"

Ancak aradan geçen zamana rağmen ikinci kez başvuru yapmasına rağmen bir türlü eşinin isminin sokağa verilmediğini belirterek, “Eşim hayatını kaybedeli iki yol oldu. Ancak sanki gelecekmiş gibi hiç ölmemiş mi gibi hissediyorum. Ben onun ölümünü atlatamadım. Bu nedenle onun isminin en azından bir sokakta yaşatılmasını istiyorum. Bir yıl önce belediyeye başvuru yaptım iki kez gitmeme rağmen bir sonuç çıkmadı.

"EŞİMİN İSMİ ÖLÜMSÜZLEŞSİN"

Eşimin isminin okula ya da en azından evimin sokağına verilmesini istiyorum. Çünkü o bu bayrak ve vatan için canını seve seve verdi. Ben eşimin isminin ölümsüz olmasını istiyorum.

Onun ismini gördükçe daha da gururlanacağım. Ama yapılmadığı için çok üzülüyorum. İsmi verilirse çok mutlu olacağım. Ben mücadelemi verip eşimin ismini unutturmayacağım” dedi.