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Son dakika: Şehitlere hakaret eden genç kız yakalandı! - Haberler

Şehitlere hakaret eden kadına adli kontrol kararı 0:00 / 0:00

DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptığı yayında şehitlere hakaret ettiği öne sürülen Yonca B. (23) hakkında çok sayıda ihbar aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

DHA'nın haberine göre, hareket geçen ekipler, Samsun'da bulunduğu belirlenen Yonca B.'yi gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Yonca B., işlemlerinin ardından Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren Yonca B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan sosyal medyada gündem olan ve büyük tepki gören Yonca B., olayın ardından profil fotoğrafını Türk Bayrağı olarak değiştirdi.