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Son dakika haberler... İzmir'de taşkın sularına kapılan araçtaki 3 kişiyi itfaiye kurtardı

İzmir'in Bergama ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle taşan Kestel Deresi sularına kamyonetle kapılarak sürüklenen 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika: Sele kapılan araçtaki 3 kişi kurtarıldı! - Haberler
AA

İlçede öğlen saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini artıran sağanak nedeniyle Fevzi Paşa Mahallesi'ndeki yayaların kullandığı Sanayi Köprüsü altından geçen Kestel Deresi taştı.

AA'nın haberine göre, Mehmet O'nun kullandığı bir maden firmasına ait kamyonet, sel sularına kapılarak yaklaşık 10 metre sürüklenip köprü ayağına çarparak durdu.

Olayı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri araç içinde mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

Sürücü Mehmet O. ve 2 çalışanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mehmet O, şirkete ait araçla bölgeye geldiklerinde fazla su olmadığını belirterek, "Dereden bizden önce bir taksi ve kamyon geçti. Biz de kamyonun arkasından geçerken bir anda gelen sel nedeniyle araç içerisinde suda mahsur kaldık. Bu sırada sular içinde bulunduğumuz aracı yayaların geçtiği köprüye doğru sürükledi. Aracımız köprü ayağına takılarak durdu. Daha sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldık. Köprü olmasaydı belki de aracımızı sel suları alıp götürecektir." diye konuştu.

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