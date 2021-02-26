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Son dakika haberler... Semiha Peker'in katil zanlısı tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, eski sevgilisi Semiha Peker'i (33) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan cinayet şüphelisi Yalçın Kocataş (43),sevk edildiği adliyede tutuklandı

Son dakika: Semiha Peker'in katili tutuklandı! - Haberler
Semiha Peker'in katili tutuklandı!
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DHA

Olay, geçen salı günü saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Salihli ilçesinde yaşayan ve Turgutlu ilçesindeki bir tavuk fabrikasında çalışan 1 çocuk annesi Semiha Peker, sabah servise bineceği Şehitler Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin önüne geldi.

DHA'nın haberine göre, Peker'in arkadaşlarıyla servisi beklediği sırada hafif ticari araçla gelen Yalçın Kocataş, genç kadına pompalı tüfekle 3 el ateş açtı. Saldırgan, geldiği hafif ticari araçla kaçarken, kanlar içinde yığılan Semiha Peker ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yakındaki özel hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Polis ekipleri Kocataş'ı yakalamak için çalışma başlattı. Peker'in daha önce şüpheli hakkında koruma kararı aldırdığı belirlendi. Peker, doğum günü olan 24 Şubat'ta memleketi Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde toprağa verildi.

50 KİLOMETRELİK YOLU YÜRÜMÜŞ

Polis ekipleri, Kocataş'ın olaydan sonra önce Alaşehir'e, ardından da Kula'ya gittiğini tespit etti. Ekiplerin takibi sonucu Kocataş, yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı Yalçın Kocataş'ın ifadesinde, Semiha Peker'in kendisini arkadaşları ile aldattığı için öldürdüğünü ve pişman olmadığını söylediği iddia edildi. Yalçın Kocataş'ın yakalandığı Kula ilçesine kadar yaklaşık 50 kilometrelik yolu yürüdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kocataş, tutuklandı.

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