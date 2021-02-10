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Senatörlerin çoğu, bazı Cumhuriyetçilerin davayı reddetme çağrılarına rağmen, eski Başkan Trump'ın azil davasının anayasaya uygun olduğunu söyledi.

Bu karar için Senato'da salt çoğunluk aranıyor.

Alınan karar sonrasında iddia ve savunma makamlarının iddialarını ortaya koymaları gerekiyor. Her iki tarafın da sunumlarını ortaya koymaları için 16'şar saatleri olacak.

100 sandalyeli Senatoda Trump'ın suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun (67 senatör) eski Başkan aleyhinde oy vermesi gerekiyor. Demokratların ve Cumhuriyetçilerin 50'şer sandalyeye sahip olduğu mevcut Senato aritmetiğinde Trump'ın aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

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