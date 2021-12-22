İngiliz adası kral ya da kraliçesini arıyor

Şentop, Sırbistan Başbakanı ile görüştü 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Edinilen bilgiye göre, Şentop görüşmede, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin mükemmel bir seviyede ve her alanda ilerlediğini ifade etti.

İki ülkenin, ekonomide, ticarette, turizmde, önüne sürekli yeni hedefler koyduğunun altını çizen Şentop, ilişkilerdeki ivmenin, üst düzey ziyaretlere de yansıdığını söyledi.

Sırbistan Başbakanı Brnabiç de ikili ilişkilerin en üst düzeyde devam ettiğine dikkati çekti.

Bayraklı Camii'nin restorasyonuna, kültürel ilişkilere ve bu bağlamda TİKA'nın çalışmalarının önemine değinen Brnabiç, Türkiye, Sırbistan ve Bosna Hersek ilişkilerinin, bölgenin istikrarına ve dünya barışına katkısını çok önemsediğini kaydetti.