Şentop'tan 'HSK üyeliği seçimi iddiaları'na yalanlama 0:00 / 0:00

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TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, HSK üye seçimlerinin, Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddelerinde öngörülen esaslar doğrultusunda gerçekleştirildiği, Meclis'in, Yargıtay ve Danıştay üyeleri, öğretim üyeleri ile avukatlar arasından HSK'nin 7 üyesini seçtiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bu kapsamda TBMM Başkanlığının, HSK üyeliği için mevcut üyelerin görev sürelerinin dolmasından 60 gün önce, 7 Nisan'da seçim sürecini başlattığı ve adaylık için başvuru tarihlerini ilan ettiği, başvuru süresinin 22 Nisan'da tamamlanmasının ardından Meclis Başkanlığına yapılan adaylık başvurularının, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderildiği bildirildi.

HSK üyeliği seçim sürecine ilişkin Anayasa ile Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda, adaylık başvurularının Karma Komisyon'a gönderilmesinden sonra TBMM Başkanlığına yüklenen bir görev veya verilen bir yetkinin bulunmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adaylık başvurularının, TBMM Başkanlığınca Karma Komisyona iletilmesinden sonra seçim işlemlerinin tamamlanması ve Kurul üyelerinin belirlenmesi Karma Komisyon ile TBMM Genel Kurulu tarafından gerçekleştirilmektedir. Karma Komisyon ve TBMM Genel Kurulundaki seçim süreçleriyle ilgili olarak TBMM Başkanlığının herhangi bir yetkisi ve görevi bulunmamaktadır. Bu çerçevede bugün bazı basın yayın organlarında yayımlanan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, 'HSK üyeliği seçimleri için muhalefete söz verdiği' iddialarını içeren haberler tamamen gerçek dışıdır."