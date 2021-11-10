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Haberler Gündem Ankara Son dakika: Şentop'tan 'Lütfü Türkkan' açıklaması - Haberler
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Son dakika haberler... TBMM Başkanı Şentop'tan "Lütfü Türkkan" değerlendirmesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesine ilişkin, "Bu olayı kimsenin savunması mümkün değil. Bu konunun hukuk içerisinde takip edileceğini hepimiz biliyoruz." dedi

Son dakika: Şentop'tan 'Lütfü Türkkan' açıklaması - Haberler
Şentop'tan 'Lütfü Türkkan' açıklaması
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HABERTURK.COM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 15 Temmuz Derneği Başkanı Abbas Gündüz ve beraberlerindeki heyeti kabul etti.

Şentop, heyetin görüş ve değerlendirmelerini dinledikten sonra, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesine ilişkin, "Benim bildiğim ve takip ettiğim kadarıyla, bu ağırlıkta açık ve galiz bir hakaretin benzerinin geçmişte benzeri, bir örneği yok" diye konuştu.

Bu olayı kimsenin savunmasının mümkün olmadığını dile getiren Şentop, "bu konunun hukuk içerisinde takip edileceğini hepimiz biliyoruz. Bununla ilgili hiçbirimizin şüphesi yok. O şehit yakınlarımız da kendi haklarını, hukuklarını takip edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileler Federasyonu Genel Başkanı Sözen ise İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesine ilişkin tepkilerini dile getirerek, "Şehitlerimizin yakınların yapılan küfürler hakaretler, PKK terör örgütünün yakınlarımıza sıktığı kurşunlardan daha çok yüreğimizi acıtmıştır." diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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