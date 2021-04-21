DHA

Kaza, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Antalya Bilim Üniversitesi çalışanlarını taşıyan Erdoğan Yılmaz yönetimindeki 07 DFZ 27 plakalı servis minibüsüyle, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 CVD 219 plakalı otomobil, hatalı geçiş nedeniyle kavşakta çarpıştı.

DHA'nın haberine göre, çarpışmanın şiddetiyle yan devrilen servis minibüsünden fırlayan Yakup Calkurt yaşamını yitirirken, araçtaki 7 kişi ile otomobildeki Zahide Hangül adlı çocuk yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan Nurcan Kırıcı, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından aracın camı kırılarak çıkartıldı. 2'si ağır, 8 yaralı çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yakup Calkurt'un cenazesi ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazayı öğrenir öğrenmez olay yerine gelerek, yaralıların durumuyla ilgilenen Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek'in üzgün olduğu gözlendi.