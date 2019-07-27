Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, 7 yıldır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Sevgi Evleri'nde kalan 14 yaşındaki B.K., görevlilere, 7 kişinin cinsel saldırısına uğradığını söyledi. Kurum görevlileri de durumu jandarmaya bildirdi.

Tutuklanan cinsel istismar şüphelisi Tolga Y.

TREN VAGONUNDA İSTİSMAR

DHA'da yer alan habere göre ifadesine başvurulan B.K., şüphelilerin kendisine Güzelyazı Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki tren vagonlarında cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. İhsan B. (22),Tolga Y. (26),Ertuğrul T. (21),Mehmet K. (21),Muhammet A. (23),Süleyman K. (17) ve Mustafa T.(17) adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Tutuklanan cinsel istismar şüphelisi Ertuğrul T.

5 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Küçük kızın Akkışla İlçe Jandarma Komutanlığı'nda teşhis ettiği şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan İhsan B., Tolga Y., Ertuğrul T., Mehmet K. ve Muhammet A. tutuklandı. Süleyman K. ve Mustafa T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.