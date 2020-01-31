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HaberlerGündemSon dakika! Sevgili cinayetinden istismar çıktı: Silah, bıçak ve görüntü...

Sevgili cinayetinden istismar çıktı: Silah, bıçak ve görüntü...

Konya'nın Çumra ilçesinde Sadık A.'yı tabancayla vurarak öldüren Saliha Ö. tutuklandı. Sadık A.'nın evli ve çocuğu olan bir akrabasının sevgilisi olduğunu öne süren genç kadın ifadesinde, "8 ay boyunca beni rahatsız etti. İlişkimiz olduğunu kocama söylerim demekle tehdit etti. Silahı kafama dayayıp, bir kez de boğazıma bıçak dayayıp ilişkiye girdi. Görüntülü görüşmemizde beni yine kocamla tehdit edip zorla soyundurdu. Sonra bu görüntülerle bana şantaj yapıp onunla ilişkiye girmem için zorladı" iddialarında bulundu

konya sevgili cinayeti
HABERTURK.COM

Konya'nın Çumra ilçesinde Sadık A.'yı (34) tabancayla vurarak öldüren Saliha Ö. (26) tutuklandı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, 8 yıllık evli Saliha Ö., Sadık A.'yı İzzetbey Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'ndeki tuvalette tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı. Cinayet zanlısı Saliha Ö., ifadesinde öldürdüğü Sadık A.'nın evli ve çocuğu olan bir akrabasının sevgilisi olduğunu ve kendisiyle bu sayede tanıştığını söyledi. Bir süre sonra Sadık A.'nın kendisini arayıp birlikte olmak istediğini, reddetmesine rağmen 8 ay boyunca rahatsız ettiğini anlattı.

'KAFAMA SİLAH DAYAYIP İLİŞKİYE GİRDİ'

Durumu anlattığı eşinin Sadık A.'yı arayıp küfür ettiğini, vurmak için yola çıktığında ise kayınpederi tarafından son anda durdurulduğunu ifade eden Saliha Ö., "Bir süre sonra çocuğumu götürdüğüm hastanede karşılaştığım Sadık, kocama ilişkimiz olduğunu söyleyeceğini belirtip beni tehdit etti. Geçen yaz olayın gerçekleştiği tuvalette görüştük. Silahı kafama dayayıp, ilişkiye girdi. Bu şekilde 3 kez ilişkiye girdim. Birinde de boğazıma bıçak dayadı. Her seferinde peşimi bırakması için konuşmak ve telefonunu geri vermek amacıyla gidiyordum. Görüntülü görüşmemizde beni yine kocamla tehdit edip zorla soyundurdu. Sonra bu görüntülerle bana şantaj yapıp onunla ilişkiye girmem için zorladı" dedi.

'ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERİMLE TEHDİT ETTİ'

Defalarca ayrılmak istediğini belirten Saliha Ö., , olay gününü ise şöyle anlattı: "Olay günü her zaman buluştuğumuz tuvalette görüştük. Sadık yine yaptığımız görüşmeleri eşim ve aileme göstermekle tehdit etti. Çantamdaki silahı çıkarıp, gösterdim. Sadık, 'Oyuncak silah mı getirdin?' dedi. Bunun üzerine boşluğa bir el ateş ettim. Sadık üzerime atladı, sol kolumu tuttu ve sağ elimdeki silahı almaya çalıştı. Elim tetiğe bastı. Gözlerimi kapattım, benimle boğuşmaya devam ediyordu. Bir veya iki kez daha sıktım. Silahı elimden alıp, beni vurur diye tekrar ateş ettim. Silah tutukluk yaptı, sonra Sadık üzerime doğru düştü."

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