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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Sevgilisini boğazından bıçaklayan canavar yakalandı!
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Antalya'da sevgilisini boğazından bıçaklayan cani yakalandı!

Antalya'da dün gün ortasında insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Kentin Kepez ilçesinde yaşanan saldırıda, bir cani tartıştığı kadını boğazından bıçakladı. Kayıplara karışan zanlı ise bugün kıskıvrak yakalandı

Son dakika: Sevgilisini boğazından bıçaklayan canavar yakalandı!
Sevgilisini boğazından bıçaklayan cani yakalandı!
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İHA

Antalya’da tartıştığı kadını boğazından bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye dün akşam saatlerinde Kepez ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Özkan G.(36) ile kız arkadaşı N.K. sokakta bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

GENÇ KADIN KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

İHA'nın haberine göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özkan G., bıçakla N.K’yı boğaz ve boyun kısmından yaraladı.

Kadın, bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, çığlıkları duyan vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Elindeki bıçağı bırakmayan Özkan G., yerdeki N.K.’nın baş kısmını ayaklarının arasına alıp yanına kimseyi yaklaştırmadı. Vatandaşların tepkisi üzerine Özkan G., olay yerinden kaçtı.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Yaralı kadın ambulansa Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisine devam edilen N.K.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Zeytinköy bölgesinde gözaltına alındı. Olay hakkında ifade vermeyen Özkan G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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