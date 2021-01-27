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Son dakika haberler... Görüntüleri 'Doktor Civanım' filmindeki sahneleri hatırlatan, şifa dağıttığını iddia eden çiftçiye soruşturma

Mersin'de dikkat çeken bir olay yaşandı. Kentin Erdemli ilçesinde anneannesinden öğrendiği yöntemlerle doğadan topladığı bitkilerden elde ettiği kürlerin birçok hastalığa iyi geldiğini iddia eden ve vatandaşlara ücretsiz dağıtan çiftçi Hasan Demir (52) hakkında soruşturma başlatıldı. Evinin önünde uzun kuyruklar oluşması nedeniyle Kemal Sunal´ın 'Doktor Civanım' filmindeki sahneleri hatırlatan olayda ekipler, kürlerin bir kısmından tahlil için numune aldı, kalan kısmını imha etti. Gözaltına alınan Demir, ifadesinin ardından serbest kaldı

ŞİFACI| Son dakika: Şifa dağıttığını iddia eden çiftçiye soruşturma
Şifa dağıttığını iddia eden çiftçiye soruşturma!
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DHA

İlçede alternatif tıpla ilgilenen çiftçi Hasan Demir, 30 yıl önce anneannesinden bitkilerle kürler hazırlamayı öğrendi.

DHA'nın haberine göre, birçok hastalığa şifa olduğunu iddia ettiği kürleri hazırlamak için Toros Dağları´nda yaklaşık 2 bin rakımın üstüne çıkarak ağaç tohumu ve bitkiler toplayan Demir, bu kürleri ücretsiz dağıtmaya başladı.

Bitki kürlerinin bazı rahatsızlıklara iyi geldiğini savunan Demir´in evinin önünde kürlerden almak için birçok kişi sıraya girerken, bu durum Kemal Sunal´ın 'Doktor Civanım' filmindeki sahneleri hatırlattı.

Uzmanlar ise bu tür bitkisel karışımların mutlaka bilimsel incelemeye tabi tutulması gerektiğini belirtti.

Erdemli Cumhuriyet Savcılığı, Hasan Demir hakkında `Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti´ suçundan soruşturma başlattı. Demir, ifadesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. Demir´in ifadesinde "Ben kötü bir şey yapmadım. Anneannemden öğrendiğim bitki kürlerini insanlara şifa olsun diye ücretsiz veriyorum" dediği öğrenildi.

İfadesinin ardından serbest bırakılan Demir´in atölyesindeki 15 litre küre el konuldu. Kürlerin bir kısmından alınan numune, tahlil için laboratuvara gönderilirken, kalan kısmı ise imha edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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