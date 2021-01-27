Şifa dağıttığını iddia eden çiftçiye soruşturma! 0:00 / 0:00

DHA

İlçede alternatif tıpla ilgilenen çiftçi Hasan Demir, 30 yıl önce anneannesinden bitkilerle kürler hazırlamayı öğrendi.



DHA'nın haberine göre, birçok hastalığa şifa olduğunu iddia ettiği kürleri hazırlamak için Toros Dağları´nda yaklaşık 2 bin rakımın üstüne çıkarak ağaç tohumu ve bitkiler toplayan Demir, bu kürleri ücretsiz dağıtmaya başladı.

Bitki kürlerinin bazı rahatsızlıklara iyi geldiğini savunan Demir´in evinin önünde kürlerden almak için birçok kişi sıraya girerken, bu durum Kemal Sunal´ın 'Doktor Civanım' filmindeki sahneleri hatırlattı.

Uzmanlar ise bu tür bitkisel karışımların mutlaka bilimsel incelemeye tabi tutulması gerektiğini belirtti.

Erdemli Cumhuriyet Savcılığı, Hasan Demir hakkında `Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti´ suçundan soruşturma başlattı. Demir, ifadesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. Demir´in ifadesinde "Ben kötü bir şey yapmadım. Anneannemden öğrendiğim bitki kürlerini insanlara şifa olsun diye ücretsiz veriyorum" dediği öğrenildi.

İfadesinin ardından serbest bırakılan Demir´in atölyesindeki 15 litre küre el konuldu. Kürlerin bir kısmından alınan numune, tahlil için laboratuvara gönderilirken, kalan kısmı ise imha edildi.