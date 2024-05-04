Sigara fiyatlarında yaşanan son dakika zam haberleri tütün ürünlerini kullanların gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Hatırlanacağı gibi son olarak nisan ayında bir sigara grubuna 5 TL'lik bir zam yapılmıştı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar bir sigara grubuna daha geldiğini açıkladı. Peki, "En düşük sigara fiyatı ne kadar oldu, hangi grup sigaralara zam geldi?" İşte sigara fiyatları...