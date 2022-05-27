Son dakika haberine göre alkollü içeceklere ve sigara ürünlerinin ÖTV oranında artış yapıldı. 26 Mayıs Perşembeyi 27 Mayıs Cuma'ya bağlayan gece Özel Tüketim Vergisi alkollü içeceklerde %25 artarken sigara fiyatlarında ise ÖTV artış oranı %10 oldu. İşte, sigara ve alkol fiyatlarında son durum...