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Son dakika: Sigara ve alkole ÖTV zammı! İşte sigara ve alkol fiyatlarında son durum

Sigara ve alkol fiyatlarına Özel Tüketim Vergisi ÖTV zammı uygulandı. 26 Mayıs'ı 27 Mayıs'a bağlayan gece yapılan ÖTV zammının ardından sigara ve alkol fiyatlarındaki son durum araştırılmaya başlandı. Peki, Sigara ve alkol fiyatlarına ÖTV zammı ne kadar oldu? İşte sigara ve alkol fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri...

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  • 01
    Son dakika: Sigara ve alkole ÖTV zammı! Alkol ve sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara ve alkol fiyatlarında son durum

    Son dakika haberine göre alkollü içeceklere ve sigara ürünlerinin ÖTV oranında artış yapıldı. 26 Mayıs Perşembeyi 27 Mayıs Cuma'ya bağlayan gece Özel Tüketim Vergisi alkollü içeceklerde %25 artarken sigara fiyatlarında ise ÖTV artış oranı %10 oldu. İşte, sigara ve alkol fiyatlarında son durum...
  • 02
    Son dakika: Sigara ve alkole ÖTV zammı! Alkol ve sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara ve alkol fiyatlarında son durum

    SİGARA VE ALKOLE ÖTV ZAMMI!

    Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 liradan 602,48 liraya yükseltildi. 1 litre rakının vergisi 64 lira artarken, 70'lik rakıda vergi artışı 45 lira oldu.
  • 03
    Son dakika: Sigara ve alkole ÖTV zammı! Alkol ve sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara ve alkol fiyatlarında son durum

    ALKOLLÜ İÇECEKLERDE YÜZDE 25 ARTIŞ!

    Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 oldu. 

    Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. 1 litre rakının vergisi 64 TL artarken, 70'lik rakıda vergi artışı 45 TL oldu.
  • 04
    Son dakika: Sigara ve alkole ÖTV zammı! Alkol ve sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara ve alkol fiyatlarında son durum

    SİGARA FİYATLARI NE KADAR ARTTI?

    Sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 lira oldu. Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlitke 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1.69 lira artış gösterdi.
  • 05
    Son dakika: Sigara ve alkole ÖTV zammı! Alkol ve sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara ve alkol fiyatlarında son durum

    TEMMUZ-ARALIK 2022'DE ÜFE GÜNCELLEMESİ YAPILMAYACAK!

    Temmuz-Aralık 2022 döneminde alkollü içeceklere ve sigara fiyatlarına yapılması muhtemel yüzde 60'a varan ÜFE güncellemesi olmayacak.

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