Koronavirüs salgını ile ilgili alınan yeni tedbirlerden biri de sigara yasağı oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ek olarak toplu alanlarda sigara içme yasağı getirildi. Peki hangi illerde sigara içmek yasak? İşte ayrıntılar...

SİGARA YASAĞI HANGİ İLLERDE UYGULANACAK?

Koronavirüsle mücadele kapsamında Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop ve Kütahya'dan sonra Muş'ta da açık alanlarda, cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı.

DENİZLİ'DE SİGARA YASAĞINI DİNLEMEDİLER

Denizli’de her gün farklı mahallelerde kurulan semt pazarlarında pandemi sürecinde getirilen kurallar ve yasaklar hiçe sayılıyor. Her gün yüzlerce kişi karşı karşıya gelen pazarcı esnafının büyük çoğunluğu maske kullanmazken, sigara yasağını da umursamadı. Vatandaşlar ise tezgahlarda ürünlerini elleriyle seçerken korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi unuturken, maskesiz alışveriş yaptı. Maske kullanmayan pazar esnafı durumun hiç iyi olmadığını belirtirken, esnaf Halil Özdemir, “Sigara durumunda yasak var ama fazla uyan kişi yok. Sosyal mesafe desen hiç uyulmuyor ve maske takımı yok” dedi. Bazı pazar esnafları ise korona virüsü hiç umursadığını belirterek röportaj vermekten bile kaçındı.