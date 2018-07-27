Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın haberine göre İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya bazı tutuklu sanıklar SEGBİS ile bulundukları cezaevinden katılırken 2 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada tutuklu sanıklar ve avukatların talepleri alındı.

TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDULAR

Tutuklu sanıklardan eski emniyet müdür Nazmi Ardıç, ByLock kullanmadığını belirterek 4 ayrı mahkemede mükerrrer olarak yargılandığını, bu davaların birleştirilmesini istedi. Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan Nazmi Ardıç’ın da arasında bulunduğu tutuklu sanıklar tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, verdiği aradan sonra sanıkların tahliye taleplerini reddederek duruşmayı erteledi. Duruşma 15 Ekim’de 5 gün boyuncu Silivri’de bulunan duruşma salonunda yapılacak.

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