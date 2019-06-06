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Son dakika: Şile Saklıgöl'de çardak çöktü! Vatandaşlar göle düştü

İHA

Son dakika... Şile Saklıgöl'de içerisinde vatandaşların bulunduğu çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi

son dakika

Şile Saklıgöl’de bir çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Gölde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiyenin ve çevredekilerin çabasıyla kurtarıldı. Kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay sebebiyle çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı gözlendi.

Şile Saklıgöl’de göl üzerindeki çardak bir anda çöktü. Çardakta bulunan vatandaşlar göle düşerek suda mahsur kaldı. Facia gibi olaya tanık olan bazı vatandaşlar yardıma koşarken çevredeki diğer vatandaşların da büyük panik yaşadığı gözlendi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göle düşen vatandaşlar itfaiyenin ve vatandaşların çabası ile gölden çıkarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Vatandaşların kurtarılma anları ise cep telefonu kamaralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde vatandaşlar düşen kişileri kurtarmak için göle giriyor, çevredeki diğer vatandaşlar ise büyük panik yaşıyor.

Öte yandan Şile Saklıgöl’ün bayram tatilinde vatandaşların yoğun ilgi göstermesi sebebiyle kalabalık olduğu da gözlendi.

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