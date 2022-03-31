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Şimdi de kayınbirader dehşeti! Sokak ortasında yengesini dövdü 0:00 / 0:00

DHA

Korkunç olay, 29 Mart günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İsmi açıklanmayan kayınbirader, cezaevindeki ağabeyini ziyarete gitmediği öne sürülen yengesi Tuba Y. ile karşılaştı.

DHA'nın haberine göre, ikili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Tuba Y., kayınbiraderi tarafından tekme ve yumrukla darbedildi. Bu anlar bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlanırken, Tuba Y. ile kayınbiraderi olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Tuba Y.´ye ulaştı. Emniyete götürülen Tuba Y.´nin, kayınbiraderinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.