Son dakika gelişmesine göre adı Beşiktaş'la anılan Belçikalı file bekçisi Simon Mignolet, Liverppol'un Fransa'da yapacağı hazırlık kampı kadrosuna alınmadı.

Fabri'nin Fulham'a satışı sonrasında kaleci arayışlarına başlayan ve lig başlamadan bu sıkıntıyı çözmek isteyen Beşiktaş'ın adı Belçikalı file bekçisi Mignolet'le anılıyordu. Liverpool'un Alman menajeri Jürgen Klopp, Roma'dan transfer edilen Alisson Becker'in gelişi sonrasında hem Mignolet hem de Karius için açıklama yapmış ve gitmelerine izin vermişti.

Mignolet'in kadroya alınmaması, transfer görüşmeleri için kulüpten izin aldığı şeklinde yorumlandı.

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