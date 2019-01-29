Son dakika! Sinemacılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

Yılmaz Erdoğan, Ata Demirer, Şahan Gökbakar ve Demet Akbağ, Necati Akpınar, Muzaffer Yıldırım, Şükrü Avşar, Mahsun Kırmızıgül, Burak Özçivit, Birol Güven, Cemal Okan, Fatih Aksoy, Tamer Karadağlı ve Timur Savcı'nın da aralarında bulunduğu sinemacılar, 15.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre sinemacılar önce saat 13.30'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelerek Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanun teklifinin

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