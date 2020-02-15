AA

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen 60 araçlık tank, zırhlı araç ve mühimmat taşıyan araçların Suriye sınırına sevkiyatı gerçekleşti. Türkiye'nin batı illerinden Suriye sınırına sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait tank, zırhlı araç ve mühimmat yüklü kamyonlar Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçti.

İHTİYACA GÖRE KONUŞLANDIRILACAKLAR

Hatay istikametine devam eden zırhlı araçların ihtiyaca göre İdlib ve çevresindeki gözlem noktalarında ya da Barış Pınarı Harekatı'nın gerçekleştirildiği bölgelerde konuşlanacağı belirtildi. Sevkiyat sırasında çocukların ellerinde Türk bayraklarıyla konvoyun ardından koşması Mehmetçiği çok mutlu etti.

SINIR BİRLİKLERİNE GÖNDERİLDİ

AA ve İHA'da yer alan habere göre çok sayıda 60'ın üzerinde tank, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Burada tırlardan indirilen araçlar, Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINIYOR

Öte yandan günlerdir devam eden askeri sevkiyatlar sırasında polis ve jandarma ekipleri tarafından yoğun güvenlik tedbirleri alınıyor.