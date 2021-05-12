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HaberlerSağlıkSON DAKİKA: Sinovac, Türkiye'ye üretim için lisansı verdi - HABERLER
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Sinovac: Türkiye'ye üretim için lisans verdik

Sinovac CEO’su Yin Weidong Bloomberg’e yaptığı açıklamada aralarında Türkiye'nin de olduğu beş ülkeye üretim lisansı verdiklerini belirtti. Sinovac, farklı klinik sonuçlarını savunurken CoronaVac’ın gerçek dünyada daha iyi sonuç verdiğini gösteren kanıtlar olduğunu ifade etti.

SON DAKİKA: Sinovac, Türkiye'ye üretim için lisansı verdi - HABERLER
Sinovac: Türkiye'ye üretim için lisans verdik
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HABERTURK.COM

Sinovac CEO’su Yin Weidong, Türkiye ile birlikte Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır'a aşıyı ülkelerinde üretme konusunda lisans verdiklerini beliritti.

Bloomberg'e konuşan Yin, Brezilya, Endonezya ve Türkiye'ye nüfusun yüzde 20'sini aşılamaya yetecek kadar aşı sağladıklarını ancak bunun yetersiz olduğunu belirtti.

Bu kapsamda Yin, aşıların üretimi için lisanslama sürecine geçtiklerini ifade etti.

Sinovac CEO’su Yin Weidong ise Bloomberg’e verdiği söyleşide farklı klinik sonuçlarını savunurken CoronaVac’ın gerçek dünyada daha iyi sonuç verdiğini gösteren kanıtlar olduğunu belirtti.

BLOOMBERG'TEKİ SÖYLEŞİ

SPUTNİK V AŞISI DA TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

Rus Gamelya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V´nin üretimi de Türkiye´de yapılacak. Aşının deneme üretimine başlanacak, ilk numuneleri hem Rusya hem de Türkiye tarafı inceleyecek. Yaza doğru yüksek hacimli üretimlere geçilecek.

Sputnik V aşısının Türkiye'de üretileceği CinnaGen İlaç CEO'su Ferhat Farsi, sıfırdan aşı üretimi yapılacağını belirterek, "Son derece kompleks bir üretimi A'dan Z'ye kadar, master cell line (ana hücre hattı) dahil, biyoreaktörler kullanarak Türkiye'de yapacağız. Yani bu bir aşı dolum faaliyeti değil, vektör bazlı bir adenovirüs aşıdan bahsediyoruz. Son derece yüksek teknoloji ile hazırlanmış, geliştirilmiş ve hem güvenilirliği hem etkinliği son derece yüksek, yüzde 90´ın üzerinde etkinliği olan dünyadaki ilk 3 aşıdan biri" şeklinde konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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