Şırnak şehidine veda! 0:00 / 0:00

İHA

Şırnak'ın Silopi ilçesi Irak sınırında teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek için Habur Çayı'na giren Piyade Teğmen Burhan Sönmez, suya kapılarak boğuldu.

Hastaneye kaldırılan Sönmez, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit Piyade Teğmen Burhan Sönmez, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kartal Şehitliği’nde toprağa verildi.

DEVLET ERKANI, AİLESİ, VATANDAŞLAR UĞURLADI

İHA'da yer alana habere göre cenaze namazına, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Nadir Çelik, oda başkanları, askeri erkan, şehidin ailesi ve vatandaş katıldı.

"BEN DE GELECEĞİM" DİYE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şehidin 3 aylık eşi Tuğba Sönmez cenaze töreninde, "Ben de geleceğim" diyerek eşinin al bayrağa sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin annesi Hatice, babası Mehmet Sönmez de güçlükle ayakta durabildi.