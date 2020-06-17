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Son dakika... Şırnak'ta patlama! 4 işçi hayatını kaybetti

Son dakika... Şırnakın Silopi ilçesinde işçileri taşıyan pikabın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti

patlama

Şırnakın Silopi ilçesinde işçileri taşıyan pikabın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti.

ŞIRNAK VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklama:

Şırnak İlimiz Silopi İlçesine bağlı Görümlü Beldesinden Cudi Dağı’na doğru devam etmekte olan yol yapım çalışmasında, Kurtik Tepe mevkiinde 17 Haziran 2020 tarihinde saat 18.35 sıralarında, yüklenici firmaya ait iş makinalarına yakıt taşıyan sivil pikap tipi araçta intikal halindeyken patlama meydana gelmiştir. Araçta bulunan (4) vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Patlamanın neden kaynaklandığı araştırılmaktadır.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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