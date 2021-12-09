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Haberler Gündem Son dakika: Şırnak Valiliği'nden Tahir Güven açıklaması
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Şırnak Valiliği'nden Tahir Güven açıklaması

Şırnak Valiliğinden Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "Olayla ilgili olarak 1 kişi tutuklu, 3 kişi gözaltında bulunmakta olup adli soruşturma devam etmektedir" denildi

Son dakika: Şırnak Valiliği'nden Tahir Güven açıklaması
AA

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtilerek "Cizre ilçesinde 4 Aralık'ta kanaat önderi Tahir Güven'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan adli tahkikat kapsamında, şüpheli E.K, ekiplerce 05 Aralık'ta yakalanmış, savcılık talimatıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Eylemin şüphelilerinden M.M.D. 7 Aralık'ta, H.K, M.S.K. ve A.K'nın aile apartmanına girmiş, yaklaşık 4 saat kaldıktan sonra bahse konu evden, aile apartmanının sakinlerinden A.K. ile ayrılırken, M.M.D. ve A.K. yakalanarak gözaltına alınmıştır." denildi.

Gözaltına alınan M.M.D. ile irtibatlı olduğu tespit edilen S.G'nin de Silopi ilçesinde, K.K'nin evinden ayrılırken yakalanarak gözaltına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Bahse konu silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak 1 kişi tutuklu, 3 kişi gözaltında bulunmakta olup adli soruşturma devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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