Şişli'de kar yağışı etkili oldu

Şişli'de birkaç dakikalığına etkili olan kar yağışı cep telefonu kameralarına yansıdı. Kısa süren kar yağışının ardından tekrar güneş açtı.
İHA'da yer alan habere göre de, o anlar böyle görüntülendi.
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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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