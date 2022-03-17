Üst geçitten doktorun önüne düştü 0:00 / 0:00

DHA

Şişli Maçka Demokrasi Parkı üst geçidinden yola düşen kişi ağır yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı. Yaralı, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay, Şişli Maçka Demokrasi Parkı'nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Maçka Parkı üst geçidinden bir kişinin düştüğünü görenler durumu güvenlik ekibine bildirdi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 5 metrelik üst geçitten yola düşen kişiye ilk yardımı yoldan geçen doktor yaptı. Ağır yaralanan kişi, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kadırgalar Caddesi bir süre trafiğe kapandı. Yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Olay sırasında yoldan geçmekte olan bir kişi, "Güvenlik arkadaşlar görmüş. Burada doktor hanım vardı. İlk müdahaleyi o yaptı. Daha sonra ambulans geldi. Yaralı hastaneye sevk edildi" dedi.