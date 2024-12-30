Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem | Son dakika haberleri

        Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 23.30'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezi ve bazı ilçelerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli endişe yaşadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 23:47 Güncelleme: 31.12.2024 - 00:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 8,41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Sivas Valiliğinden depreme ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve diğer ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Kent merkezi ve bazı ilçelerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli endişe yaşadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD, Suriye Dışişleri Bakanı ile görüştü
        ABD, Suriye Dışişleri Bakanı ile görüştü
        MTV zammı belli oldu
        MTV zammı belli oldu
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Ezeli rakiplerden Mönchengladbach çıkarması!
        Ezeli rakiplerden Mönchengladbach çıkarması!
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        Eşini öldürüp teslim oldu
        Eşini öldürüp teslim oldu
        Fenerbahçe transferde Son'a doğru!
        Fenerbahçe transferde Son'a doğru!
        Alman subay: Ordu bomboş durumda
        Alman subay: Ordu bomboş durumda
        Fazilet Apartmanı sanıkları teslim oldu!
        Fazilet Apartmanı sanıkları teslim oldu!
        İsrail Kuneytra'da Gazze uygulamalarına başvuruyor
        İsrail Kuneytra'da Gazze uygulamalarına başvuruyor
        Suriye Merkez Bankası liderliğine kadın başkan
        Suriye Merkez Bankası liderliğine kadın başkan
        Rusya'dan Trump'a ret
        Rusya'dan Trump'a ret
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        "Yol haritasının parçası olacağız"
        "Yol haritasının parçası olacağız"
        Aşırı ağrı kesici baş ağrısını artırabiliyor
        Aşırı ağrı kesici baş ağrısını artırabiliyor
        İşte İstanbul için kar tahminleri
        İşte İstanbul için kar tahminleri
        Borsada yeni bir hikaye yazılabilir
        Borsada yeni bir hikaye yazılabilir
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?