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Son dakika haberler... Şoförünün direksiyon başında uyuduğu TIR köprüden düştü

Mersin'de şoförünün direksiyon başında uyuduğu öne sürülen TIR, dereye düştü. Kazada şoför hafif yaralanırken, itfaiye ekiplerinin köprü bariyerlerini kestiği sırada çıkan kıvılcımların TIR'ın yakıt deposundan sızan mazot ile teması sonucu çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü

Son dakika! Şoförünün uyuduğu TIR köprüden düştü! - Haberler
DHA

Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Mersin yönünden Antalya'ya doğru giden Hasan Şanverdi yönetimindeki 31 RS 178 plakalı TIR, yoldan çıkıp Kargıcak Deresi üzerindeki köprüden düştü.

DHA'nın haberine göre Şanverdi hafif yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin, köprü bariyerlerini kestiği sırada çıkan kıvılcımlar, TIR'ın yakıt deposundan sızan mazotla temas edince küçük çaplı yangın çıktı. Alevler büyümeden söndürüldü.

'BİR ANDA DALMIŞIM'

Sağlık ekiplerinin ayakta müdahale ettiği Hasan Şanverdi, "Yolda seyir halindeyken bir anda daldım ve kendimi aşağıda buldum. Çok şükür bende bir şey yok" diye konuştu.

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