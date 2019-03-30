Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenice köyünde bulunan soğuk hava deposunda meydana geldi. Ankara’dan 5 komisyoncu, Yenice köyündeki soğuk hava deposuna elma almak için geldi. Bir süre sonra S.G. ve V.K. soğuk hava deposunun üst kısmında bulunan atmosfer kontrollü odaların bulunduğu alana çıktı. Odaların kapısının kilitli olması nedeniyle pencereyi açarak içeri giren S.G. ve V.K. karbomonoksit gazından zehirlendi.

DHA'nın haberine göre kendilerinden bir süre haber alamayan arkadaşları ve depo çalışanları, odaların bulunduğu alanı kontrol ettiklerinde S.G. ve V.K.'yi baygın halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri S.G’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Zehirlenen V.K. ise yapılan müdahaleden sonra Gelendost Devlet Hastanesi’ne daha sonra Isparta'daki özel hastaneye sevk edildi.

S.G'nin cenazesi incelemelerden sonra morga gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.